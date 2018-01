Scontro frontale sulla Osovana: ferite due persone

BUJA - Grave incidente stradale, lunedì 28 gennaio, sulla strada provinciale 46 'Osovana', in territorio di Buja. Poco prima di mezzogiorno due vetture si sono scontrate frontalmente, una Toyota Yaris e una Fiat Punto.



Feriti i due conducenti: un uomo classe 1991 che ha riportato un grave trauma cranico, e una donna classe 1954. Il primo, più grave, è stato stabilizzato sul posto e portato al Santa Maria della Misericordia in ambulanza. Anche l'altra ferita è stata accompagnata in ospedale. Sul posto, oltre al personale del 118, anche carabinieri, Polizia locale e Vigili del Fuoco. Questi ultimi hanno dovuto lavorare parecchio per estrarre dalle lamiere uno dei due feriti.



Disagi al traffico veicolare, che ha subito forti rallentamenti. La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire la rimozione dei mezzi.