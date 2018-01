Niko è scappato da Strassoldo: l'appello su Facebook

STRASSOLDO - Niko è scappato di casa e i suoi padroni lo stanno cercando. L’annuncio è stato dato anche su Facebook nelle ultime ore, da Trudi Brandle, dove in un accorato post racconta la vicenda dell'animale: «Niko è un cane dal passato difficile: vissuto da randagio e vittima di continui abusi. E' stato adottato da Ivana, una gentile signora che vive a Strassoldo che, conosciuta la sua storia ha deciso di prenderlo con sé e l'altro cane che già vive con lei. Il 14 gennaio però Niko, dopo una settimana dall'adozione, è scappato di casa. Da allora è stato avvistato a Bagnaria Arsa, Fauglis, San Giorgio di Nogaro zona Galli e il 25 gennaio a San Giorgio di Nogaro, zona industriale: Ivana si è precipitata subito nei luoghi di avvistamento ma di lui ormai non c'era più traccia. Sono stati affissi volantini in tutte le zone di avvistamento, sono stati divulgati appelli in varie pagine Facebook animaliste dedicate così come in quelle delle varie località e sono state allertate le guardie volontarie. Il problema è che Niko è un animale estremamente diffidente e timoroso degli esseri umani e non è assolutamente avvicinabile, di conseguenza la sua eventuale cattura è un'eventualità assai complessa da gestire. In questo momento basterebbe localizzarlo e monitorarlo e offrirgli dei buoni motivi per rimanere nella stessa zona: offrendogli cibo, acqua e un riparo tranquillo dove nessuno lo importuni. Ci sono buone possibilità che da San Giorgio di Nogaro si sia diretto verso Udine: chi lo dovesse avvistare è pregato di chiamare immediatamente Ivana al 3491880768 e contestualmente le autorità competenti».