‘Pomeriggi Orticoli’: diciassettesima edizione per il progetto targato Ersa

POZZUOLO DEL FRIULI - Due incontri informativi, per soddisfare la curiosità dei molti che si stanno avvicinando all’orticoltura ma anche dei tecnici del settore, sono in programma per mercoledì 31 gennaio e mercoledì 7 febbraio. A organizzarli è l’Ersa Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, nell’ambito del progetto ‘Pomeriggi Orticoli’ arrivato alla sua diciassettesima edizione. Si tratta di un’iniziativa a libera partecipazione che non necessita di registrazione, aperta a tutti, tecnici e non ed è mirata in special modo al comparto professionale.

Mercoledì 31 gennaio

Il primo incontro farà il punto sui risultati delle prove varietali portate a termine da Ersa nel 2017 e vedrà la partecipazione del vice presidente di Udine Mercati Giuseppe Pavan, che illustrerà come sta evolvendo la domanda dei prodotti orticoli in regione con un focus sugli ortaggi più diffusi. Parteciperanno come relatori anche Renato Danielis, che parlerà della coltivazione della patata in ambito montano, Elena Valent che illustrerà le novità varietali su cavolfiore e Costantino Cattivello che parlerà delle nuove varietà di fagiolini.

Mercoledì 7 febbraio

Nel secondo appuntamento, in programma per mercoledì 7 febbraio, il focus sarà intorno agli aspetti fitosanitari. Raffaella Benedetti parlerà dei principali parassiti del suolo, Renato Danielis dei controlli delle malerbe sull’aglio, Elena Valent degli innovativi metodi di controllo dei nematodi sulla lattuga e concluderà l’incontro Costantino Cattivello con un intervento sui portainnesti del pomodoro per il controllo dei parassiti radicali.

Pozzuolo del Friuli

Durante i due appuntamenti, che si svolgeranno entrambi dalle 14.30 alle 18.30 nella ‘Sala del lavoro contadino’ all'interno della sede Ersa di Pozzuolo del Friuli, si parlerà anche di tecniche colturali applicabili in ambito biologico. L'iniziativa nasce anche in seguito ad un’indagine condotta dai tecnici Ersa, che ha evidenziato Come l’agrotecnica sia decisamente migliorata dal punto di vista della razionalizzazione e della riduzione dei costi. Le produzioni orticole, inoltre, spesso rappresentate dai prodotti della tradizione locale, hanno oggi, riacquistato un carattere di modernità che può giocare un importante ruolo nel comparto economico. In questi ultimi anni si è assistito ad una maggiore attenzione del mercato verso le produzioni di qualità legate al territorio che le ha espresse, quelle più genuine e meno impattanti in quanto prodotte vicino ai mercati finali di consumo o perché ottenute con tecniche più rispettose dell’agroecosistema.