Corso base di ceramica: aperte le iscrizioni

UDINE - La cooperativa sociale Hattiva Lab organizza a Udine, nella sua sede in via Porzus 62, un corso di ceramica per adulti rivolto a docenti della scuola di primo grado, insegnanti di sostegno, educatori, e a tutte le persone interessate (massimo 8 partecipanti); otto gli incontri in programma ogni venerdì dalle 18.30 alle 20, a partire dal 9 febbraio fino al 30 marzo. Informazioni e iscrizioni: Hattiva Lab, tel. 0432 294417. Segreteria organizzativa: Laura Blasutig - segreteriacorsi@hattivalab.org.

Il corso fornirà la conoscenza dei vari impasti e della loro applicazione, e le tecniche base di lavorazione (lastra, piastrella e colombino); saranno eseguite semplici lavorazioni al tornio manuale e teoria sull’asciugatura e cottura, e decorazioni con engobbi. La docente è Elena Borgna, diplomata al Liceo artistico di Udine e laureata in Disegno Industriale, dal 2003 impegnata presso il centro diurno per disabili adulti della Cooperativa Sociale Hattiva Lab come educatrice e referente dei laboratori creativi di ceramica e feltro.