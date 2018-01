Ecco Wordpress in friulano: tradotte 86mila parole per riuscirci

UDINE - Wordpress, il software più famoso e utilizzato al mondo per la realizzazione di siti e per la gestione di contenuti testuali, grafici e multimediali, è ora disponibile anche in friulano. Una novità che sarà presentata ufficialmente martedì 30 gennaio 2018 nella sede della Regione, a Udine.

Ma chi ha pensato di portare la marilenghe nel mondo di Wordpress? L’iniziativa è dell’Arlef, l’Agenzia regionale per la lingua friulana, che per dare concretezza all’idea si è avvalsa di Fulvio Romanin, amministratore delegato di Ensoul. In pratica sono stati tradotti tutti i contenuti delle aree di amministrazione e una parte di temi e di plug-in esistenti. Complessivamente sono state tradotte 86mila parole.

L’operazione ha impegnato per quasi un anno tre persone che collaborano con Ensoul. Nel corso della conferenza stampa saranno presentati anche i tre nuovi Videotutorial realizzati per illustrare le modalità di utilizzo degli strumenti informatici per la lingua friulana.