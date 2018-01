Travolta da un ciclista ubriaco una ambulante del mercato

CIVIDALE – Sfrecciava tra le bancarelle del mercato in sella alla propria bicicletta, noncurante del divieto di passaggio. Un 19enne straniero residente a Cividale ha colpito in pieno una ambulante di 51 anni, originaria di Monfalcone, mandandola in ospedale.

Il fatto, anticipato dal Messaggero veneto, è successo domenica mattina alle 7. L’incidente è avvenuto all’altezza del duomo, con la venditrice che è stata colpita sulla schiena. Da donna è finita in Pronto soccorso con una prognosi di 10 giorni.

Sul posto è intervenuta il 118 e la polizia, con quest’ultima che ha sanzionato lo spericolato ciclista per aver infranto il divieto di accesso con la sua due ruote in quell’area durante il mercato, oltre ad averlo denunciato per guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche. Nel sangue, infatti, aveva un tasso di alcol pari a 2.20.