Picchia la ex e aggredisce i carabinieri: 41enne in manette

UDINE - Un incubo al quale è stato messo un punto. Lui, finisce in manette, lei, gonfia di botte, fa un sospiro di sollievo. Nella serata di domenica 28 gennaio l’ultimo episodio. In un appartamento della periferia di Udine la donna, una 43enne, viene picchiata per l’ennesima volta dell’ex convivente che insiste per tornare a vivere con lei, ma che per una qualsiasi ragione, anche la più sciocca, diventa violento.

I fatti

Domenica nell’abitazione arrivano i carabinieri, vedono dei segni sul viso della donna. Lui dice che sono la conseguenza di una discussione animata. Cerca una giustificazione, come anticipato da Il Gazzettino. Ma gli uomini dell’arma vogliono vederci chiaro e iniziano a fare molte domande. Forse una frase (secondo lui) in più di lei ne ha scatenato nuovamente l’ira. L’uomo si scaglia contro la donna. A fermarlo, fortunatamente, ci sono i carabinieri. Lo bloccano, ma è una furia, alcuni militari rimangono contusi, ma lo bloccano e lo arrestano. L’italiano, pregiudicato, 41enne, viene fermato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni dai Norm. Ora si trova in carcere.