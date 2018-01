Time managemen e gestione dello stress: appuntamento a Pasian di Prato

PASIAN DI PRATO - Domenica 4 febbraio, a Pasian di Prato, è in programma una giornata aperta a tutti, appuntamento parte del programma della scuola di formazione per operatori e insegnanti di Pranic Healing Italia. Condurrà l’appuntamento la professoressa Nadia Miniussi, terapeuta, insegnante e life coach.

L’evento

Il seminario è rivolto a chi è pronto a conoscere le proprie paure, affrontarle e trasformarle in energia positiva per raggiungere il successo imparare a gestire e amministrare il proprio tempo (anche grazie alla ‘ruota della cabalistica del tempo’) migliorare i rapporti personali e professionali, programmare e de-programmare le energie di paura e di povertà, imparare a gestire lo stress attraverso tecniche di programmazione e de-programmazione mentale acquisire conoscenze sull'economia dell'era dell'Acquario (new economy, criptomoneta, ecc…).