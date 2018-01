Wolf prosegue nel suo trend di crescita: fatturato 2017 oltre i 14 milioni di euro

SAURIS - Prosegue il trend positivo della Wolf. La storica azienda di Sauris, produttrice del Prosciutto di Sauris IGP, ha chiuso infatti il 2017 con numeri in crescita. Il bilancio consuntivo dello scorso anno si è attestato su oltre 14 milioni di euro. «La soddisfazione per questo risultato non manca – spiega Stefano Petris, ad della Wolf - la nostra scelta di continuare a puntare sulla qualità ci ha premiati ancora una volta. È una luce guida che ci accompagna fin dalla nascita dell'azienda. Continueremo su questa strada, proseguendo con assennatezza nei nostri investimenti».

Un po' di numeri

Quello appena trascorso è stato un anno fruttuoso per l'impresa carnica, come testimoniano anche altri indicatori economici. Di rilievo, in particolare, la performance dell'e-commerce, con un balzo in avanti del 22% rispetto al 2016: «Il nostro negozio virtuale richiede lavoro costante, a livello di studio delle offerte e di comunicazione, per esempio tramite newsletter, ma anche di organizzazione aziendale. Ci teniamo molto a far partire gli ordini in tempi rapidi. I nostri prodotti vengono acquistati in tutta Italia, così portiamo anche nel Paese il nome di Sauris: questo ci riempie d'orgoglio». Bene anche l'export: i risultati sui mercati esteri hanno fatto segnare un +6% rispetto ai dodici mesi precedenti. «I riscontri più significativi vengono dagli incrementi di volumi d'affari in Croazia e Slovenia, ma buoni risultati li abbiamo registrati anche in Canada, mercato sul quale ci siamo affacciati per la prima volta». Wolf esporta anche in Austria, Germania, Lussemburgo, Francia e Regno Unito. Obiettivo per il futuro: consolidare i risultati maturati finora e, se possibile, proseguire nel trend di crescita. Sempre con la qualità del prodotto e del servizio in primo piano.