Elezioni politiche: salta Balloch (Fi), c'è Pittoni (Ln)

FVG – Nel centrodestra ci sono Renzo Tondo e Massimiliano Fedriga, Walter Rizzetto e Mario Pittoni, Fabio Scoccimarro, Roberto Novelli e Sandra Savino. Non mancano le sorprese, come Laura Stabile, Daniele Moschioni, Franco Dal Mas e Paolo Urbani. Manca, invece, il nome del sindaco di Cividale Stefano Balloch, dato per certo alla vigilia, 'vittima' del fuoco incrociato all'interno di Forza Italia.



Nel centrosinistra, come già annunciato, sono candidati ai primi posti Debora Serracchiani, Ettore Rosato, Tommaso Cerno, Riccardo Illy, Isabella De Monte. Nelle retrovie Franco Iacop.



Il Movimento 5 Stelle propone Sabrina De Carlo e Stefano Patuanelli, Liberi e Uguali Serena Pellegrino, Patto per l’Autonomia Federico Simeoni. Sono i nomi più noti tra quelli che emergono scorrendo le liste presentate alla Corte d’appello di Trieste per le elezioni politiche del 4 marzo.