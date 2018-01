Morto il ciclista 57enne investito da un'auto sabato pomeriggio

UDINE – Non ce l’ha fatta il ciclista 57enne che sabato è stato travolto da un’auto in piazzale Davanzo.



L’uomo, Andrea Medeossi, ha trascorso due giorni di agonia in ospedale e a nulla sono valsi i tentativi del personale medico di salvargli la vita. Troppo gravi i traumi riportati in seguito all’incidente.



Il sinistro si è verificato sabato pomeriggio nei pressi dell’istituto Stringher. Alla guida dell’auto c’era una donna di 33 anni che si è subito fermata a prestare soccorso. Lavorava alla Direzione Risorse agricole e forestali della Regione Fvg. Lascia la moglie e due figli, uno di 19 l’altro di 13 anni.