Sul bus con mezzo chilo di droga: 18enne afghano in manette

UDINE - Viaggiava su un bus della catena Flixbus con mezzo chilo di droga. Per questo un cittadino afghano di 18 anni, richiedente asilo per motivi umanitari, è stato arrestato dai carabinieri del Norm della Compagnia di Udine.



Il controllo è scattato nella giornata di lunedì: uno come tanti effettuati dalle forze dell'ordine. I militari dell'Arma fermano il bus che era appena entrato in città. Salgono a bordo e notano subito un odore difficilmente confondibile e quindi chiedono al ragazzo se portasse con sè della sostanza stupefacente. Il 18enne viene accompagnato in caserma per accertamenti.



In seguito a una perquisizione personale saltano fuori 5 piastre di hashish da 100 etti l'una. Il ragazzo viene quindi arrestato con l'accusa di detenzione di droga a fini di spaccio e portato nel carcere di Udine.