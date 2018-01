Del Torre accusa: «Nelle liste del Pd non c'è nemmeno una donna capolista»

UDINE – Non mancano le polemiche all’interno del Pd per la scelta dei candidati. Dopo il ‘caso’ Cerno, che ha avuto ripercussioni non solo nel centrosinistra ma anche nel centrodestra, a prendere posizione è l’assessore comunale Cinzia del Torre, coordinatrice regionale di Donne Democratiche, che ha inviato al segretario nazionale del Pd, Matteo Renzi, e alla segretaria regionale, Antonella Grim, una e-mail.

«Il Pd – scrive Del Torre – dovrebbe essere un partito di donne e uomini, che lavorano insieme e alla pari per valori e obiettivi comuni, eppure, dalle candidature per le elezioni del 4 marzo prossimo, questo non emerge. Nei due listini plurinominali della Regione Friuli Venezia Giulia (Camera e Senato) non c'è nemmeno una donna capolista. Non è bastato a Debora Serracchiani nemmeno essere Presidente della Regione, già vice-segretaria nazionale, per ottenere tale posizione. Considerato poi il corretto meccanismo dell'alternanza di genere, ci troviamo sempre nella condizione che siano uomini ad aprire le liste e donne a chiuderle».

«A tacere del fatto che ci vengono imposti anche nomi maschili, in posizioni super-eleggibili, che il territorio non ha mai chiesto – aggiunge – evidenzio poi che non va meglio per i 5 collegi uninominali, della Camera, dove le donne sono solo due, una delle quali è sempre Debora Serracchiani. Non è questo il modo per valorizzare la parità di genere e le politiche paritarie, che sono tra i valori fondanti di questo nostro Partito, a cui voglio molto bene, fin dalla sua nascita nel 2007. Potrei dire che si tratta dell'ennesima occasione persa, ma temo che sarebbe una frase non sufficiente per rappresentare il sentimento di sconforto mio e di tante democratiche e democratici. Mi congedo dicendo 'mandi', il saluto tipico friulano». Chiude così il suo sfogo la coordinatrice regionale di Donne Democratiche