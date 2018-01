San Daniele: rientra e si trova davanti il ladro che la spinge a terra e fugge

SAN DANIELE DEL FRIULI - Rientra a casa dopo aver fatto alcune commissioni e si trova faccia a faccia con un ladro che, per fuggire, la scaraventa a terra. Lo spiacevole ‘incontro’ è avvenuto nella mattinata del 29 gennaio, in una palazzina residenziale del centro di San Daniele del Friuli. Vittima, una giovane donna che pensava di trovarsi davanti il marito, rientrato prima dal lavoro, ma che invece ha sorpreso il malvivente.

I fatti

Al suo rientro a casa la donna ha notato uno strano atteggiamento del suo cane, che continuava ad abbaiare insistentemente. Ha poi sentito alcuni rumori entrando in casa, ma credeva si trattasse del marito. Lo ha quindi chiamato e ha cominciato a salire le scale, arrivata sull’uscio, il faccia a faccia con il ladro, che poi l’ha spinta facendola cadere: un uomo alto circa un metro e 70, come anticipa Il Gazzettino, dalla corporatura robusta, che indossava un giubbotto scuro, secondo la descrizione fornita alle forze dell’ordine. Il ladro, sorpreso dalla padrona di casa, era già riuscito a rubare alcuni gioielli. Per entrare ha scassinato la porta d'ingresso senza far scattare l'allarme. Anche i vicini non si sono accorti di nulla. Dopo essere caduta la donna ha subito chiamato aiuto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di San Daniele che hanno aiutato la ragazza e fatto un sopralluogo. Sono ancora in corso le indagini per identificare l’uomo che si è dileguato.