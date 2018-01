Vasco Rossi a Lignano il 26 o il 27 maggio

LIGNANO SABBIADORO – Ormai manca solo l’ufficializzazione, che arriverà mercoledì mattina nel corso di una conferenza stampa organizzata a Pordenone. La data zero del nuovo tour di Vasco Rossi sarà ospitata dallo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Le date più probabili sono quelle del 26 o del 27 maggio. Un ritorno molto atteso quello del Blasco in Fvg, dopo lo strepitoso successo del concerto dell’estate 2016.

A portare Vasco Rossi e la sua band in regione è la Fvg Music Live, che per l’estate 2018 farà arrivare a Lignano anche Cesare Cremonini, il 15 giugno, e dei Negramaro, il 24 giugno. Una voce, quella del ritorno del rocker di Zocca in Fvg, che circolava già da mesi, e che domani potrà essere ufficializzata, dando il via al countdown per tutti gli appassionati del genere.

Nel 2016 furono 22 mila persone ad affollare il Teghil: vedremo quante saranno nel maggio del 2018!