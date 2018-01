I Kasabian in Fvg per l'unica data nel Nodest!

LIGNANO - La grande musica internazionale ritorna a Lignano Sabbiadoro. Dopo i già annunciati concerti italiani di Cesare Cremonini e Negramaro, oggi è la volta della prima band di respiro mondiale annunciare un nuovo entusiasmante concerto nel centro balneare del Friuli Venezia Giulia.

La band

I Kasabian, indie rock band da oltre 5 milioni di copie vendute, dopo lo straordinario show tenuto a novembre al Mediolanum Forum di Milano, tornano in Italia per 5 imperdibili concerti estivi. L’unica data nel Nordest del gruppo capitanato da Serge Pizzorno e Tom Meighan, sarà il prossimo 18 luglio all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro. I biglietti per l’evento, organizzato da Città di Lignano Sabbiadoro e Zenit srl, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e l’Agenzia PromoTurismoFVG saranno in vendita a partire dalle 11 di giovedì 1 febbraio sul circuito Ticketone. Per gli iscritti a My Live Nation e Io Vado Club sarà attiva la speciale presale dalle 11 di mercoledì 31 gennaio.

Info e punti vendita su www.azalea.it