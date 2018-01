Gli eventi in programma martedì 30 gennaio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 30 gennaio, a Udine e provincia, eccoli.

Grace Jones: Bloodlight and Bami

Al cinema Centrale martedì 30 e mercoledì 31 gennaio alle 20.30 Grace Jones: Bloodlight and Bami, viaggio elettrizzante attraverso la carriera pubblica e la vita privata dell’icona della musica e della cultura pop Grace Jones. Per informazioni, consultare il sito www.visionario.info, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

OltreConfine 1918/2018

Quarta serata-forum nell’ambito del progetto OltreConfine 1918/2018. Martedì 30 gennaio alle 20.30 nella sala civica di Aiello del Friuli è stato organizzato l’incontro con associazioni, scuole e cittadini per la ricerca e valorizzazione della memoria della Grande Guerra in Friuli Venezia Giulia.

Mind Change

Il 30 gennaio, alle 15, l’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – Confapi Fvg organizza l’incontro ‘Mind Change: come progettare la fabbrica del futuro. Fare impresa in un mondo che cambia’. Ne parlerà Eleonora Buffon, commercialista, Business Coach, esperta di strategia gestionale e organizzativa.

Scus

Dalle bambole ai fiori, dalle classiche ‘sporte’ della spesa agli addobbi variopinti. L’arte della lavorazione del cartoccio del mais, una delle tecniche artigianali più tipiche della tradizione friulana, sarà protagonista di una nuova mostra ospitata nei locali circoscrizionali di via Joppi 68. L’esposizione sarà inaugurata, martedì 30 gennaio alle 16 e sarà aperta al pubblico dalle 15 alle 19.30 fino al 1° febbraio e dalle 9 alle 12.30 di venerdì 2 febbraio.

Subs Heroes

Tv addicted, non pagati, al limite della legge. Arriva domani martedì 30 gennaio, alle 21, al Visionario Subs Heroes, film di Franco Dipietro che racconta l’incredibile storia di Italiansubs, la più grande community di fansubbing del mondo. Per informazioni, consultare il sito www.visionario.info, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.