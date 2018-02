Seconda giornata nazionale contro il bullismo a scuola: i ragazzi parlano ai ragazzi

UDINE - In occasione della seconda giornata nazionale contro il bullismo a scuola, il Garante regionale dei diritti della persona organizza per mercoledì 7 febbraio un evento rivolto agli studenti degli istituti secondari di secondo grado del Fvg. Verranno affrontati i temi del bullismo, dell'uso consapevole della rete e del disagio giovanile, attraverso la proiezione di video e testimonianze.

Agli studenti verrà narrata una storia di grande impatto emotivo e in grado di riprodurre riflessioni profonde. Verrà inoltre proiettato il docufilm "#dodicidue", che ripercorre la storia di Alice, una studentessa sedicenne di Sassari che, dopo anni di vessazioni, ha trovato il coraggio di scrivere e raccontare quello che le era successo. Dopo la visione, verrà proposto agli studenti di realizzare lavori ispirati alle tematiche trattate, utilizzando qualsiasi forma comunicativa, dallo spot al video, dal reportage a disegni e articoli. L'evento verrà ospitato nell'Auditorium della sede di Udine della Regione Fvg, in via Sabbadini 31, inizierà alle 10 per concludersi verso le 12.30. L'accesso sarà consentito fino a esaurimento dei posti. E' possibile confermare la partecipazione via mail all'indirizzo cr.organi.garanzia@regione.fvg.it.