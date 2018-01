Centro storico preso di mira dai ladri: 3 colpi in una sera

UDINE – Tre colpi sono stati messi a segno in città sabato sera. Il bottino non è stato chissà che, poco più di 700 euro in tutto, ma al denaro sottratto dagli esercizi pubblici presi di mira vanno aggiunti i danni a porte e infissi.

Il primo furto è stato messo a segno poco prima delle 21.30 in via Canciani, al negozio di casalinghi ‘NonCera’. I ladri hanno infranto una parte della vetrata riuscendo ad arraffare 200 euro prima di dileguarsi nella notte. Passano solo 10 minuti e un altro colpo va segno sempre in via Canciani, nel negozio di abbigliamento ‘Twin Set’. In questo caso, dopo aver forzato una porta e danneggiato una vetrata, i malviventi riescono ad arraffare solo pochi spiccioli.

Trascorse un paio d’ore, altro colpo al Toscano di via Poscolle. I ladri forzano la porta d’ingresso riuscendo a introdursi nel ristorante e a rubare i 500 euro lasciati come fondo cassa. Le indagini sono affidate a carabinieri e Polizia di Stato.