Aggredisce il capotreno dopo aver infastidito 3 ragazze: 30enne nei guai

UDINE – Prima infastidisce delle ragazze sul treno, poi aggredisce il capotreno. Nei guai un 30enne di nazionalità kosovara fermato poco dopo dalla polizia.

L’aggressione è avvenuta a bordo del treno regionale 11072, Venezia – Udine, nei pressi della stazione di Conegliano.

I fatti

Lo straniero in un primo momento ha infastidito tre viaggiatrici rivolgendo loro delle frasi offensive e ingiuriose. Poco dopo se l’è presa con il capotreno durante le fasi di controlleria dei titoli di viaggio: il 30enne ha colpito al volto l’uomo, procurandogli delle lesioni. L’aggressore è stato prontamente rintracciato e identificato dal personale della sezione polizia ferroviaria di Udine che si trovava a bordo del rotabile per un servizio comandato di controllo. Il capotreno ha deciso di proseguire comunque il viaggio fino a Udine. Giunto nel capoluogo friulano si è fatto prima visitare dai medici del pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia e quindi ha formalizzato la denuncia nei confronti dell’aggressore, Z. B., queste le sue iniziali, residente nella provincia di Treviso. Nei confronti del kosovaro è scattata una denuncia, in stato libertà, da parte della Procura della Repubblica di Treviso per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.