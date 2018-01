Riciclaggio internazionale di denaro: indagini anche in Friuli

FVG - Maxi operazione dei carabinieri del comando provinciale di Roma sul riciclaggio internazionale. Gli uomini dell’Arma della Capitale hanno disposto l’arresto di venti persone grazie al supporto dei comandi territoriali di Milano, Bari, Vicenza, Pordenone, Viterbo e Campobasso. Indagini che sono arrivate fino a Londra. Venti le persone arrestate, cinque invece gli ordini di obbligo di dimora a carico di altrettanti indagati.

Gli investigatori hanno accertato l'esistenza di due gruppi criminali: uno, con a capo due imprenditori romani, che avrebbe riciclato 15 milioni di denaro 'sporco' nella provincia di Milano di appartenenti alla comunità cinese. Un secondo che avrebbe riciclato 3 milioni provenienti dal traffico di droga nella Capitale, come riporta l’Ansa. Il gruppo che avrebbe riciclato 15 milioni, dopo aver ricevuto i contanti effettuava bonifici giustificati da fatture per operazioni in realtà inesistenti, emesse da società riconducibili all'organizzazione. A loro volta queste società trasferivano il denaro sui conti di una società a Londra, controllata da prestanomi dei cittadini cinesi, che rientravano così all'estero in possesso del denaro ripulito. Uno degli arrestati, un imprenditore romano del settore del commercio d'auto, in passato era stato arrestato per operazioni di riciclaggio a favore del cassiere della Banda Magliana.