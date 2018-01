Sciatrice 57enne soccorsa sulle piste dello Zoncolan

ZONCOLAN - Una sciatrice di 57 anni di Udine si è ferita nella mattinata di martedì 30 gennaio sulle piste dello Zoncolan. La donna, che è caduta da sola, senza il coinvolgimento di altre persone, si è procurata un profondo taglio alla coscia sinistra, tanto che inizialmente si è temuto potesse svilupparsi un'emorragia.

La sciatrice è stata soccorsa dal personale della Polizia di Stato che si occupa del pattugliamento delle piste da sci, nell'attesa dell'arrivo dell'elicottero del 118, che ha issato la barella a bordo in hoovering portando la ferita all'ospedale di Udine.



La donna sarebbe in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.