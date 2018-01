Parcheggiatore abusivo in piazza Duomo: multa da 772 euro

UDINE – Si tratta del secondo caso nelle ultime due settimana. Un parcheggiatore abusivo scoperto e sanzionati in piazza Duomo, a Udine. A metà gennaio era stato un 27enne romeno a essere denunciato dalla Polizia di Stato dopo aver infastidito più di un automobilista. Martedì 30 gennaio, invece, a finire nei guai è stato un 36enne.

L’episodio è avvenuto sempre in piazza Duomo. A intervenire, questa volta, su sollecitazione di un cittadino, gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, che ha sorpreso l’uomo nell'atto di svolgere attività di parcheggiatore abusivo.

A suo carico la Polizia locale ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 772 euro, così come prevede in questi casi il codice della Strada, diffidandolo a proseguire in questa attività illecita.