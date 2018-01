Gli eventi in programma mercoledì 31 gennaio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 31 gennaio, a Udine e provincia, eccoli.

‘I genocidi del XX secolo’

Aperta già dal 29 gennaio, sarà inaugurata ufficialmente domani, 31 gennaio, alle 16.30 nell'auditorium di Palazzo Toppo Wassermann in via Gemona 92, la mostra ‘I genocidi del XX secolo’, l'esposizione promossa dall'Anpi di Udine in collaborazione con l'Istituto Friulano di Storia del Movimento di Liberazione con il contributo del Comune di Udine e dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna e con il patrocinio dell'ateneo friulano.

Grace Jones: Bloodligth and Bami

Al cinema Centrale, mercoledì 31 gennaio, alle 20.30, Grace Jones: Bloodligth and Bami, viaggio elettrizzante attraverso la carriera pubblica e la vita privata dell’icona della musica e della cultura pop Grace Jones. Per informazioni, consultare il sito www.visionario.info, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

A ’L’Ora delle Storie’ si parla de la ‘blave di Mortean’

‘Dalla pannocchia alla farina’. Sarà il presidente della società cooperativa agricola ‘La blave di Mortean’, Edi Gomboso, l'ospite del prossimo appuntamento, mercoledì 31 gennaio alle 17 nella sede della sezione Ragazzi della ‘Joppi’ in Riva Bartolini 3 a Udine, de ‘L'Ora delle storie’, l'incontro settimanale di narrazione organizzato per i bambini dai 4 agli 8 anni. Durante l’incontro i bambini potranno giocare con il mais e conoscere il procedimento per ottenere farine, adatte per un’ottima polenta, e per cucinare tanti altri deliziosi prodotti da forno. La partecipazione come sempre è libera e gratuita. Per informazioni sulle attività della sezione Ragazzi: tel. 04321272585 www.sbhu.it

‘Ebbri d’arte’

Mercoledì 31 gennaio, il viaggio inizierà mercoledì 31 gennaio, alle 19.30, con l’aperitivo della Cantina Di Lenardo, seguito alle 20.30 da David Hockney dalla Royal Academy of arts, documentario dedicato a uno degli artisti britannici più famosi al mondo. Maggiori info, qui.

‘Pomeriggi Orticoli’

Mercoledì 31 gennaio, il primo incontro farà il punto sui risultati delle prove varietali portate a termine da Ersa nel 2017 e vedrà la partecipazione del vice presidente di Udine Mercati Giuseppe Pavan, che illustrerà come sta evolvendo la domanda dei prodotti orticoli in regione con un focus sugli ortaggi più diffusi. Parteciperanno come relatori anche Renato Danielis, che parlerà della coltivazione della patata in ambito montano, Elena Valent che illustrerà le novità varietali su cavolfiore e Costantino Cattivello che parlerà delle nuove varietà di fagiolini. Maggiori info, qui.

La MM Contemporary Dance Company

Una delle compagnie italiane di danza più apprezzate da pubblico e critica, porta nel circuito Ert una serata a doppio titolo firmata dai coreografi Emanuele Soavi e Michele Merola. Carmen/Bolero sarà mercoledì 31 gennaio alle 20.45 al Teatro Candoni di Tolmezzo, grazie alla collaborazione con Artisti Associati, partner dell’ERT per la stagione di danza. Sul palco del Candoni si esibiranno Paolo Lauri, Fabiana Lonardo, Enrico Morelli, Giovanni Napoli, Nicola Stasi, Gloria Tombini, Lorenza Vicidomini. Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it.