Auto contro camion in autostrada: 5 persone rimangono ferite

PONTEBBA - Incidente in autostrada. Un'automobile ha tamponato un camion: il bilancio è di cinque feriti. Il sinistro si è verificato nella mattinata del 31 gennaio lungo l’autostrada A23, in direzione Tarvisio Palmanova, nel tratto Pontebba, Carnia-Tolmezzo al chilometro 67, nel comune di Pontebba .

Nel tamponamento sono rimasti coinvolti un camion e un’automobile. La chiamata al numero unico di emergenza, 112, è arrivata alle 7.12. Dalla centrale operativa del Sores, sono state inviate tre ambulanze, in codice giallo. Sul posto sono presto giunte anche le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Tutti e cinque i feriti sono stati presi in carico dai sanitari che dopo una prima valutazioni sul posto, hanno trasportato al vicino ospedale di Tolmezzo tre persone in codice giallo e due, invece con ferite più lievi. Sulle dinamiche dell’incidente sono ancora in corso i dovuti accertamenti.