Al Bearzi la fase regionale della First Lego League

UDINE - Tutto pronto al Bearzi di Udine per la fase regionale della First Lego® League, che l'Istituto di via Don Bosco ospiterà nel weekend del 3 e 4 febbraio. L’evento qualificherà alla fase nazionale, in programma dall’8 al 10 marzo a Rovereto e organizzata dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto, referente nazionale della First Lego® League Italia.

Scienza e robotica

Si tratta di campionato di scienza e robotica a squadre per ragazzi dai 9 ai 16 anni ​(e dai 6 ai 10 anni per la First Lego® League Junior) che propone ogni anno una sfida a carattere scientifico su tematiche di grande interesse generale, ecologico, economico, sociale.Tema della nuova edizione è Hydro Dynamics Sm, e riguarda l’acqua e il rapporto dell’uomo con essa: come la troviamo, la trasportiamo, la usiamo, ne abbiamo cura. Nella stagione 2017/2018 oltre 2500 ragazzi in Italia, insieme ai coetanei di 88 paesi del mondo, si sono immersi nelle dinamiche dell’acqua per studiare problemi e trovare soluzioni riguardo a una delle risorse più importanti per la vita sul nostro pianeta.