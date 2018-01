Teatro per i bimbi: ‘La famosa invasione degli Orsi in Sicilia’ in scena al Teatro Nuovo

UDINE - Animali parlanti, allegri fantasmi, terribili orchi, maghi ambigui e… pessimi uomini sono i protagonisti de La famosa invasione degli orsi in Sicilia, spettacolo dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni in scena domenica 4 febbraio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine con inizio alle 17. Secondo appuntamento della fortunata rassegna ‘Teatro Bambino’ dedicata alle famiglie e realizzata con il sostegno di Banca Popolare di Cividale e impresa edile Rossi F.lli di Variano di Basiliano, La famosa invasione degli orsi in Sicilia è uno spettacolo divertente, magico e costruttivo tratto da un grande classico della letteratura per l’infanzia.

Lo spettacolo

Siamo in una Sicilia remota e fuori dal tempo, dove alte montagne si levano al cielo di vulcani hanno la forma di pani, esistono grotte abitate da orsi che mangiano castagne, licheni e bacche selvatiche. Il rapimento del figlioletto Tonio ad opera di uno spietato cacciatore strappa Leonzio, re degli orsi di Sicilia, dalle grotte montane dove era dedito ad una pacifica vita di contemplazione della Natura. La serenità dell’ingenua comunità di orsi, distrutta dal rapimento, deve essere ritrovata assieme all’orsacchiotto, portato a valle dagli uomini per farlo esibire in un circo. La penna e il pennello di Dino Buzzati avevano scritto e illustrato questa bellissima storia nel 1945 per il ‘Corriere dei Piccoli’, tratteggiando un mondo sospeso tra la stanchezza e la disillusione della guerra e l’allegria e la spinta vitale della rinascita. Per restituire la tavolozza di temi, colori e filastrocche del grande classico della letteratura per l’infanzia, la compagnia Idiot Savant ha fatto magistralmente ricorso al teatro d’ombre e d’attore, al canto e alla clownerie, fino a conquistare, oltre alle ammirate segnalazioni della critica, il Premio Piccoli Palchi di Ert Fvg 2017. Teatro Bambino è realizzato con la consulenza artistica del teatroescuola – Ert Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia. Fa parte del percorso teatrale Udine Citta-Teatro per i bambini promosso congiuntamente dal Teatro NUovo Giivanni da Udine e TIG Teatro per le nuove generazioni, ideato e organizzato da CSS Teatro stabile di innovazione del Fvg.

Informazioni

La rassegna si concluderà domenica 11 marzo con il Diario di un brutto anatroccolo: uno spettacolo accompagnato dalla musica di Čajkovskij, che tocca con poesia e allegria il delicato tema dell’accettazione di sé. Biglietto posto unico: 6 euro. Orario biglietteria: dal martedì al sabato, dalle 16 alle 19 e a partire da un’ora e mezza prima degli spettacoli (tel. 0432 248418; biglietteria@teatroudine.it). L’acquisto dei biglietti è possibile anche al temporary ticket store del teatro alla Libreria Feltrinelli di via Canciani a Udine (tutti i mercoledì, orario 10-13 e 13.30-18). Per acquisti online: www.teatroudine.it e www.vivaticket.it .