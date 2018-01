Terzo d'Aquileia: argini, al via lavori per oltre 300 mila di euro

TERZO D'AQUILEIA - Con un finanziamento di oltre 300 mila euro, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana sta per avviare nel comune di Terzo d'Aquileia un importante intervento di manutenzione e di ripristino degli argini. Le opere, in continuità con il precedente progetto di ripristino delle difese a mare nel tratto di costa compreso tra i fiumi Isonzo e Tagliamento, comprendono la ricalibratura di tratti di arginatura (circa 270 metri) a presidio dei territori posti lungo la gronda della laguna di Marano, nel Comune Terzo di Aquileia, in prossimità dell’idrovora Salmastro sul canale Anfora.



«L’intera zona – spiega la presidente dell’ente consortile, Rosanna Clocchiatti - è caratterizzata da terreni a quote molto basse, a volte anche inferiori al livello del mare. Ciò ha indotto, in passato, alla realizzazione a più riprese di opere a difesa del territorio e degli abitati circostanti, da sempre esposti al pericolo di allagamento. I cedimenti del terreno costituiscono, infatti, un effettivo pericolo di tracimazione degli argini, soprattutto in occasione di alte maree accompagnate da forte moto ondoso».

Ecco perché è urgente ripristinare la quota originaria degli argini esistenti, sottoposti a continua erosione. Inoltre, il deposito di materiale verso la laguna e il crescente degrado della banchina esterna comportano un effettivo pericolo di instabilità del manufatto stesso, mettendo a rischio le aree difese dall’argine. A completamento dell’intervento di riqualificazione è previsto, lungo l’argine, l’inerbimento e il ripristino della flora autoctona, nel pieno rispetto del paesaggio esistente.