Auto contro un muro a Avosacco: automobilista finisce in ospedale

ARTA TERME - Incidente stradale, nella tarda mattinata di mercoledì 31 gennaio, in località Avosacco, in via Nazionale, nel territorio di Arta Terme. Un'auto è finita contro il muro e contro il guardrail.

Come comunica la Sores, la Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria, una persona è rimasta ferita ed è stata estratta dalle lamiere della sua auto dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Tolmezzo. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 insieme a un'automedica, che hanno provveduto al trasporto del ferito, in codice giallo, all'ospedale di Tolmezzo.



Ad Avosacco sono arrivati anche i carabinieri che si sono occupati dei rilievi del sinistro.