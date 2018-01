Allerta meteo della Protezione Civile Fvg per giovedì e venerdì

FVG – La Protezione Civile Fvg ha emanato un’allerta meteo, la seconda di questo 2018. L’allarme scatterà dalle 9 del primo febbraio fino alle 23.55 del giorno seguente, 2 febbraio. Il motivo, come spiegano dalla Sala operativa regionale, «è una saccatura atlantica, approfondendosi verso la Spagna, determinerà tra giovedì e venerdì il richiamo di correnti molto umide da sud-ovest verso le Alpi. In seguito sull'Italia le correnti saranno più moderate e meno umide in quota fino a sabato mattina, quando affluiranno correnti più secche».

Tradotto dal punto di vista meteorologico, arriverà un’ondata di maltempo che farà sentire i suoi effetti già dal mattino di giovedì, con pioggia in pianura, neve oltre gli 800 metri e vento sulla costa. Dal pomeriggio la situazione è destinata a peggiorare. Sulle Prealpi Giulie e sul gruppo del Canin sono previste nevicate intense (più di 80 centimetri in 24 ore oltre i 1.300 metri).

Il maltempo proseguirà anche venerdì, con neve che prima interesserà i fondovalle alpini, poi potrà cadere anche a una quota di 300/500 metri. Bora sostenuta sulla costa.



Le criticità maggiori, quindi, saranno legate al ritorno della neve, che potrebbe creare disagi alla viabilità fino ai fondovalle montani, causando un innalzamento del grado di pericolo valanghe fino al grado 4.