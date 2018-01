Carabinieri: commemorato il 110° anniversario della nascita di Antonio Birri

UDINE - Mercoledì 31 gennaio, al Comando Provinciale dei carabinieri di Udine, alla presenza del Comandante della Legione Carabinieri 'Friuli Venezia Giulia', generale di Brigata Vincenzo Procacci, del prefetto di Udine Vittorio Zappalorto e del sindaco di Puzzuolo del Friuli Nicola Turello, ha avuto luogo la cerimonia di commemorazione del 110° anniversario della nascita del carabiniere Medaglia d'Argento al Valor Militare Antonio Birri, al quale la caserma è intitolata.



Alla cerimonia, nel corso della quale è stata deposta una corona alla lapide su cui è incisa la motivazione della concessione della decorazione al valor militare, hanno partecipato una rappresentanza di militari del Comando Provinciale e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Ecco perchè la caserma di viale Trieste porta il nome di Birri: "Collaborava con abilità ed intelligenza, alto senso del dovere e coraggio, in complesse e difficili indagini per la scoperta e l' arresto dei componenti di una numerosa banda di criminali, autori in Roma e zone limitrofe di gravi delitti di rapina e di estorsione, nonché del!' omicidio di un Carabiniere e di un militare della polizia alleata. Colti alcuni degli affiliati in flagrante reato, nel tentare la cattura, in concorso con altri militari, ingaggiava violento conflitto a fuoco; pur essendo rimasto leggermente ferito e nonostante la imprevista reazione di fuoco di altri associati alla banda, appostati nelle vicinanze, non desisteva dall'azione intrapresa. La brillantissima operazione, che si concludeva con l'uccisione del capo banda, con il ferimento di altro componente, con la cattura di altri 5 banditi e col sequestro di tre mitragliatrici e numerose munizioni, riscuoteva il plauso della cittadinanza, l'ammirazione del comando alleato e vasta eco nella stampa italiana e estera. Roma, 16 gennaio 1945".