ErgonGroup, un welfare aziendale a misura di donna

UDINE – Il tempo e la qualità della vita sono le risorse più preziose, specialmente per chi lavora molto. È questo l’approccio spontaneo in tema di welfare aziendale a sostegno dei propri dipendenti da parte di ErgonGroup. Questa importante realtà di riferimento nel centro e nord Italia nell’ambito della formazione finanziata e consulenza manageriale - in rapida affermazione anche su tutto il territorio nazionale - vuole distinguersi per l’adozione di iniziative concrete soprattutto a favore delle donne e il futuro delle famiglie.

80% di donne

A tal proposito il Gruppo, costituito per l’80% di donne, di cui più della metà mamme, ha adottato importanti e significative misure, la prima fra tutte la concessione alle lavoratrici madri di trasformare il proprio contratto di lavoro in part time per un periodo massimo di 24 mesi. Inoltre, al fine di agevolare il rientro graduale delle lavoratrici dalla maternità viene offerta la possibilità, nel mese precedente al reinserimento, di uno scambio a distanza di informazioni con un tutor aziendale. «Nel contesto in cui operiamo – afferma Daniele Della Bianca, Presidente della Holding ErgonGroup - le donne sono figure professionali determinanti e propulsive per lo sviluppo del nostro lavoro grazie alle loro riconosciute doti di empatia, precisione e qualità di relazione. Riteniamo quindi fondamentale offrire l’opportunità e gli strumenti necessari affinchè le mamme, che ancor oggi non trovano risposte adeguate da parte delle istituzioni, di riprendere e partecipare attivamente al mondo del lavoro».

Nuova sede aziendale

Ma il piano welfare di ErgonGroup prevede delle misure che coinvolgono tutti i suoi collaboratori: sul fronte maschile, i lavoratori vedono riconosciuta una giornata aggiuntiva di congedo paternità rispetto alle previsioni dell’art.1 co 354, L. 232/2016, mentre per tutti i ruoli impiegatizi è stata data la facoltà di gestire l’orario di lavoro in maniera flessibile. Si sa che vivere in un bel ambiente di lavoro rende migliore il clima aziendale e il beneficio individuale diventa benessere collettivo con conseguente aumento del livello di produttività. Ed è così che ErgonGroup inizia il 2018 con l’inaugurazione di una nuova sede aziendale: «Villa Angela», una elegante dimora stile Liberty del ’900 di oltre 600 metri quadrati in centro a Udine. La villa completamente ristrutturata, pur mantenendo tutti i connotati storici è dotata dei confort più moderni. «La crescita dell’azienda passa necessariamente per la valorizzazione dei suoi collaboratori - sottolinea Daniele Della Bianca. La scelta di realizzare un ambiente di lavoro che assicuri pari opportunità e riconoscimento del potenziale individuale, l’inclusione di tutte le parti alla vita aziendale e lo sviluppo delle capacità commisurato alle possibilità organizzative di ciascuno non rappresenta infatti solo un atto di equità e coesione sociale, ma contribuisce anche alla competitività dell’impresa, nella misura in cui valorizza le risorse presenti e migliora la redditività dei lavoratori. Fondamentale è gestire il cambiamento dell’organizzazione del lavoro, creando modelli che rispondano alle esigenze di work life balance proprie dell’azienda, ossia integrando le logiche di sviluppo economico con approcci orientati al miglioramento del welfare aziendale e della soddisfazione dei lavoratori».

La mission aziendale

ErgonGroup intende continuare ad impegnarsi nella tutela e valorizzazione della conciliazione fra la vita professionale e privata dei propri dipendenti attraverso un sempre maggiore ascolto delle esigenze del personale anche potenziando l’utilizzo delle interviste individuali e di gruppo. Forte anche dell’attenzione interna sulla tematica e in accordo con la mission aziendale di aiutare le aziende a crescere, ErgonGroup è attualmente impegnata in un macro progetto, in concerto con la Regione Veneto e partner di rete e operativi socialmente responsabili, con l’intento di accompagnare le imprese nella gestione del cambiamento dell’organizzazione del lavoro, creando modelli e buone prassi, che rispondano alle nuove esigenze di work life balance proprie di ciascuna azienda.