Inseguimento Savorgnano del Torre: 45enne rom finisce in manette

POVOLETTO – Doveva essere un normale controllo stradale. La Polizia si apposta sulla provinciale 77 all’altezza di Savorgnano del Torre. Nota un’auto, una Lancia Y, che procede a tutta velocità e gli intima l’alt. Ma l’automobilista non si ferma, e anzi accelera.

Ne nasce un inseguimento fino alla frazione di Magredis, dove l’auto della Polizia riesce a fermare la Lancia speronandola. A bordo c’è un 45enne di etnia rom pluripregiudicato, su cui pende un ordine di esecuzione di espiazione pena di 3 anni e 5 mesi di reclusione da scontare in carcere. Scattano quindi le manette e il 45enne finisce dietro le sbarre.

Oltre a questo l’uomo è stato multato perché sprovvisto di patente e perché l’auto era senza assicurazione. Il 45enne si è anche ‘beccato’ una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e per non essersi fermato all'alt.