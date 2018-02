Gli eventi in programma giovedì 1 febbraio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il primo febbraio, a Udine e provincia, eccoli.

Costruire la salute fin dal principio

Giovedì 1 febbraio, alle 18, nella sala conferenze della Libreria Ubik di Udine, si terrà l’incontro «Costruire la salute fin dal principio» a cura di Clara Scropetta. Dialogherà con la relatrice la Dott.ssa Irene Tessarin. L’ingresso è libero.

Esperienze di accoglienza, di cura e di migrazione

Giovedì 1 febbraio, alle 14.30, al centro Balducci di Pozzuolo, sarà la volta di Chiara Peri (Le distanze culturali e le nuove ferite) e di Pierluigi Di Piazza (Esperienze di accoglienza, di cura, di migrazione al Centro Balducci) ai quali seguirà una tavola rotonda.

CioccolatiAmo

Dopo il grande successo delle passate edizioni, ritorna in una nuova veste – con il titolo ‘Udine in Cioccolato’ - ‘CioccolatiAmo’, la rassegna a ingresso libero dedicata al cibo degli dei in via Mercatovecchio a Udine, dal primo al 4 febbraio. Maggiori info, qui.

Teatro Gemona

Casa di bambola fu rappresentato la prima volta nel 1879. A distanza di oltre un secolo il dramma, abitato da personaggi ancora capaci di parlare al pubblico di oggi, sarà ospite del circuito Ert per due serate: giovedì 1° febbraio al Teatro Sociale di Gemona del Friuli, alle 21. Maggiori info, qui.