Terza edizione per LexFest: Cividale diventa capitale della giustizia

CIVIDALE - Dal vicepresidente del Csm Giovanni Legnini al presidente dell’Anm Eugenio Albamonte, dal direttore del Tg di La7, Enrico Mentana, al giornalista Tommaso Cerno, da Giovanni Canzio (già primo presidente della Corte di Cassazione) al sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri. Con loro, magistrati come il segretario dell’Anm, Edoardo Cilent, e il procuratore aggiunto a Roma, Antonello Racanelli. E ancora: i giornalisti Luca Telese (Radio 24), Marco Lillo (Il Fatto Quotidiano), Marco Tarquinio (direttore Avvenire) e Gianmarco Chiocci (direttore Il Tempo). Rappresentanti del settore legale come gli avvocati Guido Carlo Alleva, Elisabetta Busuito, Francesco Giuliani, Antonio Bana e Giuseppe Campeis. E poi esponenti del mondo economico come il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa. Sono solo alcuni degli ospiti della terza edizione di LexFest (2-4 febbraio a Cividale del Friuli), kermesse nazionale dedicata alla giustizia diretta da Andrea Camaiora e presieduta da Carlo Nordio.

Capitale della giustizia

La manifestazione, fortemente voluta dal sindaco Stefano Balloch, trasformerà per tre giorni l’antica capitale dei Longobardi nella capitale della giustizia. Tanti i temi affrontati: giornalismo e giustizia, whistleblowing, fake news e odio in Rete, i confini tra diritto, tutela dell’ambiente e imprese, la spettacolarizzazione del processo e la questione delle Litigation PR, la grande riforma europea della privacy, fino a best practice innovative come il software My Governance.

Premi per il diritto e l’informazione

Anche quest’anno saranno conferiti i premi LexFest per il diritto e per l’informazione, assegnati rispettivamente a Giovanni Canzio ed Enrico Mentana. Il festival si svolge con il patrocinio, tra gli altri, dell’Unione Camere Penali Italiane e dell’Università di Udine e dà diritto ai crediti formativi riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti e da quello degli Avvocati.

Il programma nel dettaglio, è disponibile qui.