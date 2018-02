La Polfer ‘pizzica’ 5 writers all'azione: un fermo e 37 bombolette di vernice spray sequestrate

UDINE – Erano in cinque e tutti ‘impegnati’ a imbrattare con della vernice spray un treno viaggiatori in sosta notturna nello scalo di Udine, accanto ad altri quattro convogli. Il grupppetto nella notte di sabato 27 gennaio è stato però ‘pizzicato’ dalla Polfer, impegnata nei controlli in tutto il locale ambito ferroviario ed estesi fino allo scalo denominato ‘Sacca’, adiacente a viale Europa Unita.

Una denuncia

I cinque writers alla vista degli agenti se la sono data a gambe levate disperdendosi in diverse direzioni, noncuranti del ripetuto ordine di alt della polizia e soprattutto del transito di un convoglio internazionale. Gli agenti della Polfer coadivati dai colleghi della squadra volante hanno inseguito i cinque tra i binari dello scalo e i treni in sosta, riuscendo a bloccare e identificare un cittadino di origini slovacche di 26 anni, I. M., queste le iniziali, mentre tentava di scavalcare un cancelletto metallico che consente l’accesso all’area ferroviaria da questa via Marsala.

37 bombolette di vernice spray

Fermato il ragazzo le forze dell’ordine sul posto, nella semi oscurità dell’interbinario, hanno rinvenuto, a terra, 37 bombolette di vernice spray contenute in tre borse in tela, un passamontagna nero, un book con gli schizzi relativi ai disegni da realizzare, nonché una macchina fotografica e cavalletto telescopico. Il materiale è stato posto sequestro penale in quanto ritenuto necessario per l'accertamento dei fatti.

Sanzionato

Il cittadino slovacco è stato denunciato, in stato libertà, alla locale autorità giudiziaria per avere imbrattato con vernice spray alcune vetture del treno in sosta, in concorso con altre quattro persone, al momento ignote, e per non aver ottemperato all’ordine di fermarsi impostogli dagli agenti della polizia di Stato. Il 26enne, è stato anche sanzionato amministrativamente per essersi introdotto in un’area ferroviaria interdetta agli estranei al servizio ferroviario.

Fenomeno di microcriminalità crescente

Quello del graffitismo è ormai un fenomeno molto diffuso. Un atto di microcriminalità che crea disagio e allarme sociale e, non ultimo, un elevato danno economico che le Ferrovie dello Stato. Per questa ragione la polizia predisporrà ulteriori servizi finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati di danneggiamento, al fine di contrastare il perpetuarsi di reati contro il patrimonio.