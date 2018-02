13° Concorso Presepi nelle Scuole Primarie e dell’Infanzia: annunciati i vincitori

FVG - Gran finale per gli eventi presepiali del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia sostenuti da Fondazione Friuli: il progetto Presepi in Friuli Venezia Giulia si è concluso mercoledì 31 gennaio nell'auditorium della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a Udine con le premiazioni del 13° Concorso Presepi nelle Scuole Primarie e dell’Infanzia, sostenuto nello specifico dalla Banca Popolare di Cividale e dalla Società Filologica friulana. Al concorso hanno partecipato 56 istituti da tutta la regione. «Per noi sono tutti vincitori - ha dichiarato il presidente del Comitato Regionale delle Pro Loco Valter Pezzarini - visto che le Natività realizzate dai bambini con l’aiuto di insegnanti e genitori erano una più bella dell’altra. Abbiamo dovuto fare una scelta, ma tutti i presepi in gara erano stupendi e hanno rinnovato questa antica tradizione di fede e cultura».

La mostra di Villa Manin

Con l’occasione Pezzarini ha ricordato anche il successo degli eventi presepiali con la mostra di Villa Manin visitata da oltre 27 mila persone e gli itinerari del Giro Presepi con oltre 4 mila presepi sul territorio regionale. Insieme a Pezzarini sono intervenuti l'assessore alle infrastrutture e territorio del Friuli Venezia Giulia Mariagrazia Santoro (presente anche il consigliere regionale Enio Agnola), che ha lodato il lavoro incredibile dei bambini e il loro rappresentare le comunità del territorio. L’Arcivescovo di Udine Monsignor Andrea Bruno Mazzocato, conducendo la preghiera con i bambini e tutti i presenti, ha ricordato l'importanza del presepe e dell'adorazione di Gesù da parte dei personaggi ivi rappresentati. Presenti anche il consigliere della Fondazione Friuli Flavio Pressacco, che ha sottolineato come l'essere presenti è già una vittoria per tutte le scuole; Andrea Stedile vicepresidente della Banca Popolare di Cividale che ha lodato la freschezza dei presepi dei bambini e il valore religioso e culturale degli stessi (presente pure Sergio Paroni responsabile delle relazioni esterne della stessa Banca); Tiziana Cividini assessore alla cultura del Comune di Codroipo; Giuliana Pugnetti vicepresidente della Società Filologica Friulana per Carnia e Alto Friuli che ha sottolineato la costanza di tante scuole presenti ogni anno con le loro opere (presente anche il direttore della Società Feliciano Medeot).

Prima posizione e altri premi

Il primo premio è stato assegnato alla Scuola Primaria «Dante Alighieri» di Buttrio (Ud). Secondo posto a pari merito per la Scuola dell’Infanzia di Capriva del Friuli (Go) e la Scuola dell’Infanzia «Santa Tissini» di Reana del Rojale (Ud). Terzo posto per la Scuola Primaria di Moggio Udinese (Ud). Presenti anche i sindaci dei Paesi premiati, con altri primi cittadini presenti pure ad accompagnare altre scolaresche. Premio Speciale a pari merito per la Scuola Primaria «Gabriele D’Annunzio» di Marsure di Aviano (Pn) e la Scuola Primaria «Duca d’Aosta» di Monfalcone (Go), con quest'ultima che ha visto coinvolti nell'oprra anche alunni di altre confessioni religiose in un messaggio di pace universale. Il Premio del settimanale Il Friuli, che ha visto i lettori votare i propri presepi preferiti, è stato assegnato alla Scuola Primaria Statale "Guglielmo Marconi" di Castions di Strada (Ud), che lo ha ricevuto dal direttore del periodico Rossano Cattivello, il quale ha annunciato come la partecipazione al contest sia stata record con oltre 110 mila voti dei lettori. Per la scuola vincitrice un buono per l'acquisto di materiale didattico.