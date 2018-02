‘Piroblu’ sbarca in città: nuovo punto vendita a Udine

UDINE – ‘Piroblu’ sbarca in città. Il gruppo che da 25 anni è specializzato nella vendita di fuochi d’artificio e nella realizzazione di spettacoli pirotecnici, con sede a Tarcento, apre una nuova sede a Udine. Il taglio del nastro è previsto per sabato 3 febbraio alle 17 in via Santa Giustina 2. Sarà uno spazio dove troveranno posto gli uffici dell’azienda ma anche un punto vendita che proporrà articoli per le feste.



«Questo nuovo spazio – spiega uno dei titolari dell’azienda, Alberto – nasce con l’obiettivo di dar vita a un punto di incontro con i nostri clienti, dove poter rispondere alle loro richieste e poterli incontrare. Sarà un luogo dove poter trovare una vasta scelta di prodotti dedicati alle feste, palloncini di tutti i colori, forme e materiali, coloratissime scelte di coordinati per i tavoli, gadget per party a tema pensati per tutte le età, dai più piccoli ai più grandi, idee per una festa a casa o dove si desidera, piccola o grande che sia». Tra le proposte più innovative di Piroblu, la cosiddetta ‘balloon art’, con veri e propri allestimenti di palloncini che prendono forma in archi, colonne e strutture di vario genere.



«Vogliamo mettere a disposizione delle persone la nostra professionalità – aggiunge Alberto – offrendo materiali di alta qualità nel rispetto dell’ambiente. Per scoprire le novità della nostra proposta invito tutto all’inaugurazione di sabato 3 febbraio». Il nuovo negozio darà lavoro a quattro persone, con l’obiettivo di incrementare la forza lavoro nei prossimi mesi.