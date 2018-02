‘La Udine del cuore, passeggiata in città con Mario Quargnolo’: al Visionario

UDINE – Venerdì 2 febbraio, alle 18, al bar del Visionario, Roberto Meroi e Giorgio Placereani dialogheranno sul libro di Roberto Meroi ‘La Udine del cuore, passeggiata in città con Mario Quargnolo’. Prefazione a cura di Giorgio Placereani (Chiandetti, 2107). L’incontro sarà ad ingresso libero.



Una passeggiata immaginaria

La Udine del cuore è una passeggiata immaginaria in città con Mario Quargnolo. Camminando idealmente per il centro città, Quargnolo racconta all’autore storia e storie della nostra città dai tempi del tram fino a giorni più recenti: locali pubblici, sale cinematografiche, negozi, feste, giochi dei bambini. Poi le lunghe passeggiate degli udinesi sotto i portici, i vecchi mestieri, le rogge, i balli. Rievocando personaggi comuni, profumi e voci. Un omaggio alla città e a uno dei suoi più intelligenti narratori, Mario Quargnolo: insegnante, giornalista, storico – e uno dei più importanti critici cinematografici d’Italia.



L’autore

Roberto Meroi è autore di circa una quarantina di libri che sono spaziati dalla storia ai saggi, dallo sport alla fotografia, dalla narrativa all’umorismo. Numerose le pubblicazioni sulla sua città, tra le quali: Storia dell’Udinese calcio, 60 anni di basket a Udine, Le chiese di Udine, Il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Stagioni di Udine, Storia e attualità delle scuole udinesi,Tutti i volti di Udine da scoprire e amare. Ha vinto diversi concorsi letterari e giornalistici nazionali e gli sono stati conferiti importanti premi e riconoscimenti, tra i quali il Sigillo della Città di Udine.



Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.