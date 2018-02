Nascondono nelle scarpe 5 panetti di hashish: 2 gli arrestati

UDINE - Li hanno trovati con 5 panetti di hashish, per un totale di mezzo chilo di droga, nascosti nel fondo delle scarpe. Arrestati un 22enne afgano e un 30enne pakistano.

I controlli

I due - il primo con un permesso di soggiorno motivi umanitari, il secondo richiedente asilo, senza fissa dimora - sono stati bloccati il 31 gennaio. Attorno alle 13.30 i carabinieri dell'aliquota operativa del Norm di Udine, comandata dal tenente Ilaria Genoni, stavano eseguendo alcuni controlli nella zona nella stazione delle corriere, nel capoluogo friulano.

Il fermo

I militari in quel frangente hanno notato i due stranieri, entrambi già noti per attività illecite, sempre in materia di traffico di stupefacenti. L’afgano e il pakistano stavano salendo su una corriera con destinazione Trieste. Li hanno quindi fermati e hanno effettuato i dovuti controlli: era molto forte, infatti, l’odore di cannabinoidi e la provenienza della 'fragranza' arrivava in maniera piuttosto chiara dai due ragazzi. Fatti salire sul mezzo di sevizio dei carabinieri, che li hanno subito condotti al comando provinciale di viale Trieste, gli stranieri hanno cercato di disfarsi della droga a bordo del mezzo dell’Arma. Entrambi sono stati arrestati e ora si trovano in carcere a Udine.