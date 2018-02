Che tempo farà venerdì 2 febbraio? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Una depressione, con aria fredda in quota, interesserà l'Italia fino a sabato mattina, favorendo l'afflusso sulla regione inizialmente di sostenute correnti umide sud-occidentali, in seguito di correnti nord-orientali progressivamente più secche.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, nella giornata del 2 febbraio avremo cielo coperto con precipitazioni diffuse, moderate sulla fascia occidentale, da abbondanti ad intense su quella orientale, in attenuazione comunque verso sera. In montagna nevicate abbondanti fino a 300-400 metri circa, intense su Prealpi e Alpi Giulie. Nella notte soffierà vento da sud-ovest, anche sostenuto sulla costa ed in quota, in giornata inizierà poi a soffiare Bora moderata, più sostenuta in serata sulla costa.