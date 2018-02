Incidente a Coseano: ferite due donne

COSEANO - Incidente stradale tra due vetture, nel primo pomeriggio di giovedì primo febbraio, all'intersezione tra la viabilità per Coseano, Rodeano Basso e Fagagna. Coinvolte una Fiat Punto e una Ford Ka.

Due persone, una 50enne di Coseano alla guida della Punto, e una ragazza più giovane del posto, a bordo della Ka, sono rimaste ferite, ma non in modo grave. La più giovane delle due donne è stata portata in ambulanza all'Ospedale di San Daniele. Sul posto è atterrato anche l'elicottero del 118.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e, per i rilievi, la Polizia stradale di Udine. Disagi alla viabilità locale.