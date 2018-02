Incendio a Flaibano: 4 mezzi dei vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme

FLAIBANO – Forse è stato un cortocircuito a causare l’incendio che è divampato, nonostante la pioggia battente, nel primo pomeriggio del primo febbraio, in un deposito agricolo di Flaibano, in via Indipendenza. Le cause sono ancora in fase di accertamento da parte dei vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme.

I fatti

La struttura era utilizzata come rimessa da parte del pensionato che vive in villetta poco distante con la moglie e il figlio. Il signore aveva depositato all’interno gli attrezzi che era solito utilizzare per fare dei piccoli lavori agricoli. Oltre a ciò, nell’edificio erano stoccati alcuni vecchi strumenti da officina. Quando le fiamme sono infuriate i proprietari non erano in casa. Non appena rientrati hanno visto subito le fiamme e un denso fumo alzarsi dal deposito e hanno quindi prontamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati quattro mezzi dei vigili del fuoco, due da Spilimbergo e altrettanti dal distaccamento di Udine. Alle 16 i pompieri erano ancora impegnati a domare le fiamme. I danni sono ingenti, non solo per la struttura che è stata danneggiata, ma anche per tutto il materiale che era all’interno e che è stato distrutto dal fuoco.