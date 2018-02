Trofeo Biberon: 800 giovanissimi sciatori alla prova sulle piste di Forni di Sopra

FORNI DI SOPRA - Venerdì 2 febbraio, lo skicross aprirà ufficialmente la 34^ edizione (13^ internazionale) del trofeo Biberon, sulla pista Cimacuta di Forni di Sopra. L'evento, considerato ormai una sorta di campionato degli sport invernali a cui partecipano 800 giovanissimi in rappresentanza di tutti gli sci club del Friuli Venezia Giulia, Austria, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Macedonia e Slovenia, inizierà domani alle 10.30 con le categorie baby e cuccioli maschile e femminile e proseguirà il sabato, quando torneranno nuovamente in pista i baby e cuccioli per la gara di slalom alle ore 10.15, sempre sulla Cimacuta.

Slalom gigante

Domenica sarà la classica giornata dedicata allo slalom gigante con la partecipazione dei piccolissimi, ovvero gli iscritti alla categoria dei superbaby (2010-11) che, insieme ai baby, scenderanno a partire dalle 10 su un tracciato diverso da quello dedicato ai cuccioli. Alle 10.30 verrà dato il via anche alla seconda edizione della gara di sci di fondo Xcross a tecnica libera sulla pista Tagliamento che vedrà all'opera le categorie babysprint, baby e cuccioli maschile e femminile. Il trofeo Biberon è organizzato dallo Sci club 70 di Trieste, con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Forni di Sopra e con la collaborazione del Coni Fvg, della Fisi e il supporto di PromoTurismoFVG.