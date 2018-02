Lavori in autostrada: programmate tre chiusure notturne

FVG - Tre chiusure, tutte in notturna, per una serie di interventi sulla rete autostradale sono state pianificate da Autovie Venete, nei prossimi giorni.



La prima, che coprirà un arco temporale di 6 ore, sarà attivata dalla mezzanotte di venerdì 2 alle sei del mattino di sabato 3 febbraio e riguarderà il tratto compreso tra gli svincoli di San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia. Sarà istituita l’uscita obbligatoria al casello di San Giorgio di Nogaro per chi arriva da Udine o Trieste ed è diretto verso Venezia. La seconda chiusura, per rimozione di tralicci elettrici posti all’esterno dell’autostrada, verrà effettuata domenica 4 febbraio dalle 6 alle 12 e riguarderà la rampa in entrata in A4 di Monfalcone est in direzione Trieste. La chiusura sarà segnalata anche sulla strada statale 14, per i veicoli provenienti da Monfalcone e diretti verso Trieste.



L’ultima chiusura, indispensabile per effettuare la posa di new jersey, è in programma dalle 23 di martedì 6 alle 3 di mercoledì 7 febbraio. In questo caso sarà chiusa la rampa di collegamento tra l’autostrada A23 e la A4 in direzione Trieste.