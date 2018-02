Ludoteca comunale: inaugura la mostra ‘Movimenti nello spazio’

UDINE - Una carrellata di sculture mobili colorate, appositamente studiate per ottenere una variazione di colore e di movimento determinati essenzialmente dall'aria e dalla luce. Sarà inaugurata sabato 3 febbraio, alle 16, nei locali della Ludoteca comunale di via del Sale 21, la mostra ‘Movimenti nello spazio’, un'esposizione di opere di Giuseppe Bernardinelli. Per realizzare le sculture esposte l'autore ha tratto ispirazione da Alexander Calder, considerato l'inventore delle opere di arte cinetica, e da Bruno Munari, che così definisce la scultura mobile: ‘una macchina inutile che non rappresenti assolutamente nulla è il congegno ideale grazie a cui possiamo tranquillamente far rinascere la nostra fantasia’.

L’artista

Nato a Monza nel 1944, Giuseppe Bernardinelli si afferma come direttore creativo lavorando per le maggiori agenzie di pubblicità. Una volta in pensione si dedica interamente all’arte realizzando soprattutto incisioni e sculture mobili. L'autore incontrerà il pubblico, in particolare bambini e ragazzi, nei pomeriggi di sabato 10 e 17 febbraio e 3 marzo, dalle 16 alle 18, con un programma di laboratori che permetterà di realizzare piccole opere. L'esposizione sarà visitabile negli orari di apertura della Ludoteca comunale: martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 15 alle 18, giovedì mattina dalle 9 alle 12 e sabato sera dalle 20.30 alle 23.30.

Continuano le aperture serali

Come ogni sabato fino al 28 aprile, proseguono infatti le aperture serali della Ludoteca comunale. In Ludoteca grandi e piccini hanno a disposizione oltre 800 giochi da tavolo, dai classici come Monopoli e Risiko, agli astratti come scacchi, dama e othello; dai giochi di gestione risorse come I coloni di Catan ai party game come Jungle Speed; dai giochi di parole e narrazione come Scrabble, Scarabeo, Paroliere e Dixit, ai giochi di dadi come Can’t Stop e Perudo; dai giochi per famiglie come Labirinto ai giochi per bambini come Il frutteto; dai giochi di destrezza come Villa Paletti ai giochi di cooperazione come Pandemia. Inoltre in Ludoteca si può giocare anche a carte: briscola, tressette, burraco. Completano l’offerta i giochi di costruzione e i giochi d’ingegno e l’angolo morbido e dedicato alla motricità per i più piccini (0-3 anni). Il catalogo aggiornato è consultabile online sul sito del Sistema bibliotecario di Udine e dell'hinterland udinese all'indirizzo www.sbhu.it. È inoltre possibile accedere al prestito dei giochi. L’ingresso alla Ludoteca comunale è libero e gratuito. Per informazioni: tel. 0432 1272677-756.