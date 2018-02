Incidente in via Cividale: ferita donna di 71 anni

UDINE - Tamponamento a catena, nel primo pomeriggio di giovedì, in via Cividale. A scontrarsi sono state tre vetture, con una persona di 71anni che è rimasta ferita ed è stata costretta a ricorrere alle cure del 118.



Il fatto, come riportato dalla Polizia locale dell'Uti Friuli Centrale, sul posto per i rilievi, si è verificato poco dopo le 14. Una Fiat Panda condotta da un 32enne all'altezza del civico 55 di via Cividale si ferma a causa del traffico e viene tamponato da una Toyota Yaris guidata da un 33enne e da una Ford Fiesta con a bordo una 23enne.



In via Cividale intervengono Polizia locale e personale del 118, che accompagnato la 71enne, passeggera della Panda, all'ospedale. Disagi al traffico.