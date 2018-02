Gli eventi in programma venerdì 2 febbraio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 2 febbraio, a Udine e provincia, eccoli.

Terza edizione per LexFest

A Cividale del Friuli va in scena la terza edizione di LexFest (2-4 febbraio), kermesse nazionale dedicata alla giustizia diretta da Andrea Camaiora e presieduta da Carlo Nordio. Per scoprire gli ospiti e il programma, qui.

OltreConfine 1918/2018

Quinta serata-forum nell’ambito del progetto OltreConfine 1918/2018. Venerdì 2 febbraio alle 20.30 nella sala polifunzionale don Lino Andreoli a Bicinicco è fissato l’incontro con associazioni, scuole e cittadini per la ricerca e valorizzazione della memoria della Grande Guerra in Friuli Venezia Giulia. Oltre al direttore artistico Francesco Accomando, interverranno come relatori anche Roberto Tirelli e Daniela Baldo. Info su > www.oltreconfine-ww1.eu

Esperienze di accoglienza, di cura e di migrazione

Venerdì 2 febbraio, al centro Balducci di Pozzuolo, i lavori saranno dedicati al tema ‘Parole e gesti di cura: responsabilità e speranza per un'etica di cura’ e cominceranno alle 8.45 con gli interventi di Linda Napolitano, Maria Angela Bertoni, Anna Pilliteri, Elena Tonizzo, Livia Bicego, Nicoletta Suter, Alvise Palese e Vito Di Piazza. Nel pomeriggio alle 14.30 la visione del film ‘Il medico di campagna’ e la tavola rotonda dedicata a ‘Responsabilità e speranza nella pratica di cura’.

CioccolatiAmo

Dopo il grande successo delle passate edizioni, ritorna in una nuova veste – con il titolo ‘Udine in Cioccolato’ - ‘CioccolatiAmo’, la rassegna a ingresso libero dedicata al cibo degli dei in via Mercatovecchio a Udine, dal primo al 4 febbraio. Maggiori info, qui.

‘Figure di un mondo scomparso’

Venerdì 2 febbraio, in occasione del Giornata della Memoria 2018, la sezione Anpi di Pagnacco, il Comune di Pagnacco e Cultura Nuova, organizzano la presentazione del documentario ‘Figure di un mondo scomparso’ di Benedetto Parisi. La proiezione si terrà presso la biblioteca comunale di Pagnacco in via Zampis, 3 (oratorio parrocchiale di Plaino) con l'intervento dell'autore.

‘Sulle tracce degli orsi in Friuli Venezia Giulia, storie e itinerari’

Venerdì 2 febbraio, alle 20.30, alla biblioteca comunale di Buja, il Cai di Buja e l’Associazion culturâl El Tomât, in collaborazione con il Centro Inziative Culturali Tarcento e l’associazione Pense e Maravee di Gemona del Friuli, presentano il libro ‘Sulle tracce degli orsi in Friuli Venezia Giulia, storie e itinerari’. Durante la serata, allietata dalla proiezione di immagini, Marco Virgilio converserà con gli autori del libro Gabriele Menis (fotografo) e Stefano Filacorda (ricercatore dell’Università di Udine).

Trofeo Biberon

Venerdì 2 febbraio, lo skicross aprirà ufficialmente la 34^ edizione (13^ internazionale) del trofeo Biberon, sulla pista Cimacuta di Forni di Sopra. L'evento, considerato ormai una sorta di campionato degli sport invernali a cui partecipano 800 giovanissimi in rappresentanza di tutti gli sci club del Friuli Venezia Giulia, Austria, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Macedonia e Slovenia, inizierà il 2 febbraio alle 10.30 con le categorie baby e cuccioli maschile e femminile e proseguirà il sabato, quando torneranno nuovamente in pista i baby e cuccioli per la gara di slalom alle ore 10.15, sempre sulla Cimacuta. Maggiori info, qui.

Convegno a Palmanova

Venerdì 2 febbraio, alle 18.30, al Teatro Gustavo Modena a Palmanova andrà in scena un convegno sul futuro del cibo e dell’alimentazione con molti esperti del settore.