Martignacco nel caos: si dimettono 9 consiglieri su 16

MARTIGNACCO – Si tornerà al voto nel Comune di Martignacco. Dopo le dimissioni del sindaco Marco Zanor qualche settimana fa (si candiderà in Regione), nel corso dell’ultimo Consiglio comunale a decidere di andarsene sono stati 9 consiglieri su 16. Si tratta di tre consiglieri di maggioranza, Massimiliano Venuti, Raffaele Cordelli e Luca Rossi (di ‘Venuti per Unire’) e dei consiglieri d'opposizione Antonella Orzan e Renato Picco (di ‘Partecipazione Democratica’), Gianluca Casali, Sergio Di Benedetto e Alex Pinzan (di ‘Uniti si può Cambiare Martignacco’) e Ester Belgasem (di ‘Lista civica x Martignacco’).

Ora il Comune di Martignacco sarà affidato a un commissario che avrà il compito di traghettare l’ente fino alle prossime elezioni, che potrebbero tenersi in concomitanza con quelle regionali, alla fine di aprile 2018. Una situazione venutasi a creare dopo che Zanor, anziché affidare la fascia di primo cittadino al suo vice Massimiliano Venuti, ha preferito lasciarla all'assessore alla Cultura Gianni Nocent. Una decisione che non è stata digerita da Venuti e dai componenti della sua lista, i quali, dopo qualche giorno di riflessione, hanno scelto di dimettersi. Un passo che è stato colto al volo dall’opposizione, che ha approfittato per far cadere il Consiglio comunale.