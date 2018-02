‘Giornata dello sport integrato e inclusivo’ appuntamento a Latisana

LATISANA – S come sport. S come socialità. S come speciale. Sono queste le tre ‘S’ che caratterizzeranno la ‘Giornata dello sport integrato e inclusivo’ (con il sostegno di sponsor quali Banca San Biagio del Veneto Orientale, Vida auto srl, Centro medico BySalus). La Società Sportiva Dilettantistica ‘Formazione Sporting Club’, con la sua struttura di via Istria 13, a Latisana, Centro Polisportivo che ha al suo attivo oltre 1500 tesserati, organizza per sabato 3 febbraio, dalle 14 alle 16, delle prove gratuite, di tennis, karate e aikido, ginnastica artistica, balli caraibici, scherma, judo, disponibile anche la sala attrezzi. Insomma, sarà una giornata fatta di gioia e di divertimento, aperta a tutti. Nell’occasione andranno in scena anche alcuni allenamenti di sport integrato e inclusivo: protagonisti dei ragazzi con disabilità che si misureranno con dei coetanei normodotati. A fine giornata, a tutti i partecipanti sarà consegnato, da parte dei rappresentanti delle istituzioni, un ‘diploma’ che attesterà la partecipazione all’evento.

Un momento di condivisione

Sono oltre 9 anni che ‘Formazione Sporting Club’ nella sua attività, si occupa di disabilità e di sport integrato, nella convinzione che, proprio attraverso l’attività sportiva sia possibile promuovere la cultura dell’integrazione e la consapevolezza dell’essere uguali nelle nostre diversità. In proposito il direttore della società, Nicola Di Benedetto, ha chiarito come: «È dal 2009 ci occupiamo di disabilità e ‘lottiamo’ contro l’esclusione sociale. Lo facciamo con umiltà, impiegando un nucleo di professionisti dell’educazione motoria che, con passione e dedizione, promuovono ogni giorno l’inclusione. La nostra Polisportiva ha una sezione completamente dedicata alla disabilità, e questo è possibile anche grazie alla collaborazione di Enti e Istituzioni che da sempre sono molto sensibili ai temi dello sport integrato. La giornata del 3 febbraio – ha concluso – sarà come sempre un momento di condivisione dei risultati raggiunti e una definizione di nuovi traguardi nel campo dello sport per tutti».

10^ Convention Regionale ‘Special Olympics Fvg’

La ‘Giornata dello sport integrato e inclusivo’ non sarà solo sport (in senso stretto), ma anche condivisione e confronto. Questo grazie alla 10^ Convention Regionale «Special Olympics Fvg» che si svolgerà sempre alla palestra di via Istria 13, a Latisana, a partire dalle 9.30 (fino alle 12). Come precisato da Giuliano Clinori, direttore regionale di Special Olympics, nonché vicepresidente nazionale di Csen: «Sarà una giornata densa di appuntamenti e incontri cui presenzieranno anche molte autorità che da sempre sostengono la nostra attività. Special Olympics è infatti un movimento riconosciuto a livello internazionale nato da un’idea di Eunice Kennedy, cui peraltro faremo un breve e sentito omaggio durante l’appuntamento». Sarà un appuntamento particolarmente significativo, come lo stesso Clinori ha ricordato. Il tema dell’incontro, infatti, sarà ‘Chage the game’: «Si, perché ‘da oggi’ abbiamo deciso che i giochi cambieranno. In occasione degli appuntamenti targati ‘Special Olympics, infatti, a gareggiare, non saranno solo ragazzi con disabilità, ma le squadre, saranno composte da per metà da ragazzi ‘speciali’ e per l’altra parte da normodotati, come siamo soliti definirli. Questo – ha concluso - è possibile grazie a un nuovo regolamento, di cui parleremo sabato e con il quale puntiamo a consentire a tutti di divertirsi, ma senza differenze. Insomma diamo ‘battaglia’ agli stereotipi e ai pregiudizi». Ancora una volta, dunque, lo sport diventa mezzo per costruire, assieme, cultura dell’integrazione e della solidarietà, accettazione e valorizzazione della diversità. Sport come modo per promuovere la creatività e il bisogno di socializzazione, che è di tutti.

Per maggiori informazioni: csenfriuli@tiscali.it | 348.5296037 |